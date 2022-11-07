Психолог рассказала, чем опасно отсутствие сна Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Нейропсихолог и член Международной ассоциации психологов Марина Поронник заявила, что многие люди, которые измотаны работой и ежедневной рутиной, не просто не высыпаются, но порой и вовсе забывают спать, что очень опасно для организма и психики.

Эксперт заявила, что при систематическом недосыпании человек становится более нервозным или апатичным, а также появятся проблемы с памятью. «Во сне перерабатывается и систематизируется вся полученная днем информация. Если человек не спит, например, в пользу обучения, то он будет ощущать, что буксует, знания то и дело выпадают из головы или категорически не хотят складываться в общую картинку», - уточнила эксперт в беседе с «Газетой.Ru»

По ее словам, для того чтобы «не ругать себя за спад продуктивности», следует просто посчитать, сколько часов вы спите. Кроме того, Поронник отметила, что человек без сна становится уязвимым для болезней, поскольку именно во сне организм оздоравливается и самокалибруется, а при отсутствии отдыха иммунитет снижается.

Ранее российский нейробиолог в интервью RT рассказал о роли сновидений и гигиене сна, отметив, что сон играет важную роль для формирования долгосрочной памяти.

Психолог Ольга Гуманова, телесно-ориентированный психотерапевт рассказала ФАН о том, как справиться с осенней хандрой и не впасть в депрессию, назвав среди первых методов «достаточное количество часов сна».