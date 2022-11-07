Путин посетил туристско-рекреационный кластер "Волжское море" в Тверской области

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин сегодня, 7 ноября, посетил туристско-рекреационный кластер "Волжское море" в Тверской области, глава государства также осмотрел макет и площадку в особой экономической зоне Завидово, где возводятся пассажирский речной порт и здание речного вокзала.

Также президент осмотрел круизный теплоход "Константин Коротков", пришвартованный в порту. Судно вместимостью 218 человек построили еще в 1976 году, оно прошло реновацию в 2020. В 2022 году на нем было перевезено 6 тысяч туристов, уточняется в материалах пресс-службы Кремля.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о поддержке проектов развития туристической инфраструктуры особая экономическая зона туристско-рекреационного типа “Завидово” и, в частности, кластера “Волжское море”. Их премьер-министру 13 июля 2021 года в Твери представил губернатор Игорь Руденя. Глава региона отметил, что “Завидово” - единственная в ЦФО особая экономическая зона туристско-рекреационного типа, где действуют льготы и преференции для бизнеса.