В правительстве ФРГ считают, что Украина должна выступить инициатором мирных переговоров с Россией Фото: REUTERS

Представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман на брифинге заявил, что инициатива мирных переговоров с Россией по-прежнему остается за Украиной. По ее словам, Киев сам определяет условия мирного урегулирования.

"Мы, конечно, приняли к сведению эти сообщения, но позиция правительства ФРГ не изменилась - Украина сама должна решать, когда и при каких обстоятельствах начинать переговоры с Россией о возможном мирном урегулировании", - сказала Хофман, отвечая на вопрос журналистов "известно ли кабмину ФРГ о призывах администрации президента США Джо Байдена в частном порядке к украинскому президенту Владимиру Зеленскому продемонстрировать открытость к переговорам с Россией".

Она подчеркнул, что в Берлине видят "принципиальную готовность Украины к переговорам", отметив, что несмотря на контакты канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом РФ Владимиром Путиным и другие коммуникации на разных уровнях, Германии "не хватает готовности к переговорам с российской стороны".

Сегодня, 7 ноября 2022 года, стало известно, что Вашингтон и Североатлантический альянс допускают начало мирных переговоров по украинскому конфликту, но в том случае, если Украина отвоюет Херсон, сражение за который имеет и стратегическое, и дипломатическое значение.

США и их союзники в некоторых кругах обсуждают мирное урегулирование конфликта в Украине, пишет издание The Wall Street Journal, уточняя, что при этом большая часть членов НАТО поддерживают инициативу поставок вооружения Киеву и не видит перспектив мирного разрешения.