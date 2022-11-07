Лукашенко заявил, что народ должен видеть «движуху» во власти Фото: REUTERS

Народ Белоруссии должен видеть «движуху» во власти и совершенствование системы управления государством, считает президент страны Александр Лукашенко.

«Власть не может быть постоянной, статичной – она должна совершенствоваться. И я это понимаю. Не только потому, что вижу мир вокруг. Я понимаю, что нам надо двигаться. Вообще народ должен видеть эту движуху», – заявил политик на встрече с журналистами.

Говоря о формировании Всебелорусского народного собрания с некоторыми полномочиями президента, Лукашенко отметил, что этот конституционный орган создается не с целью удержания власти, а для того, чтобы «оставить детям нормальную страну». Вместе с тем, по мнению лидера Белоруссии, сегодняшняя система управления в стране неплохая и вполне рабочая.

Ранее Лукашенко заявил, что придание Всебелорусскому народному собранию конституционного статуса – акт исторической справедливости. Он вспомнил народное вече, которое было на белорусских землях и помогало принимать важные решения в государстве.