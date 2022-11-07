Офтальмолог рассказала о последствия неправильного подбора цветных линз Фото: Shutterstock

Врач-офтальмолог, микрохирург, лазерный хирург «СМ-Клиники» Светлана Миргородская рассказала, что цветные контактные линзы, которые носят многие люди, могут носить определенную опасность.

Эксперт ответил, что существуют три вида подобных линз, среди которых оттеночные, косметические и декоративные, однако, как отметила специалист это не просто способ поменять цвет глаз, а они используются и в медицинских целях, такие как коррекция зрения, поскольку бывают с диоптриями.

«Производители контактных линз, в том числе цветных, пытаются сделать их максимально безопасными, но это касается только медицинских брендов», - рассказала специалист в беседе «Газетой.Ru», призвав не покупать линзы на неизвестных сайтах для того, чтобы сэкономить, «потому что низкая цена, как правило, обусловлена экономией на материалах самих линз и упаковки».

Миргородская также указала на сложность предсказать реакцию на раствор, в которых линзы хранятся, отметив, что данный состав может вызывать аллергические реакции, а также быть нестерильным, провоцируя тем самым воспаление офтальмолог.

Эксперт также предупредила о том, что нельзя носить цветные линзы больше шесть – восемь часов в день, поскольку они ухудшают питание роговицы, ограничивая при этом поступление воздуха и слезы к роговице. По ее словам, длительное ношение линз приводит к развитию синдрома сухого глаза.

Ранее врач-офтальмолог, эксперт по охране здоровья Госдумы, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Шилова также назвала цветные линзы потенциально вредными для зрения. Как рассказала она в беседе с RT, такие линзы снижают остроту зрения, уточнив, что окрашенная часть, как правило, занимает большую поверхность, чем стандартная величина зрачка.