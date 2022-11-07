В Госдуме заявили о возможном изменении ситуации в вопросе переговоров с Украиной Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Изменения в вопросе переговоров между Киевом и Москвой будут наблюдаться в течение ближайших двух недель на фоне предстоящих в конгресс США выборов. Такое заявление в понедельник, 7 ноября, сделал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, отметив, что начало переговорного процесса, а также его ход будет зависеть от Вашингтона и Лондона, а не от президента Украины Владимира Зеленского.

«Эти две страны оказывали и оказывают давление на Киев. Благодаря их позиции у нас не было результатов по Минским соглашениям. Киев не готов к переговорам, потому что он не получал определенных установок», - приводит Lenta.Ru слова парламентария, который отметил, что США заговорили о возможности переговорного процесса, а теперь надо посмотреть, «что они будут выдвигать - они, не Украина».

По словам депутата, Республиканская партия собирается разыгрывать во внутренней борьбе украинскую карту, а демократам придется каким-то образом отвечать. «Американцы хорошо понимают, что те бесконтрольные деньги, которые передавались Киеву, частично разворованы разными сторонами: зарабатывали и в Штатах на этом, и на Украине», - заявил он, отметив, что то же самое происходит с оружием.

Ранее военный эксперт, политолог Иван Коновалов в беседе с «360» заявил, что часть западных обозревателей понимают важность дипломатических контактов, однако президент США Джо Байден отражает позицию неоколониального Запада, которая стоит на позициях усиления украинского кризиса и конфронтации.