Вениамин Кондратьев: В Краснодарском крае сейчас строят более 60 школ и детских садов

Ход возведения социальных объектов обсудили на совещании под председательством главы Кубани Вениамина Кондратьева. Участие в нем приняли сенатор от края в Совете Федерации Федсобрания РФ Алексей Кондратенко и вице-губернаторы.

«Социальные объекты – это не только показатель стабильности в крае, но и качества жизни кубанцев, – отметил Вениамин Кондратьев. – Мы продолжаем возводить новые школы и детсады. Сегодня одномоментно в стройке находится 36 общеобразовательных и 27 дошкольных учреждений. В 2022 году мы открыли 11 школ. До конца года должны сдать еще пять – в Анапе, Динском, Кущевском районах и два в Новороссийске. Такого темпа не было никогда и мы должны его сохранить».

Также глава региона акцентировал внимание на проблему дефицита мест в дошкольных организациях. Решать ее можно только наращивая мощности по возведению детских учреждений.

Вице-губернатор Евгений Наумов сообщил, что в текущем году построили 9 новых детсадов и четыре выкупили у застройщиков.

«До конца текущего года планируем завершить еще два детских дошкольных учреждения в Краснодаре на 510 мест. Были риски не успеть ввести в эксплуатацию три ДДУ на 700 мест в Анапе, Курганинске, Славянске, поэтому приняли решение перенести их на 2023 год», – сообщил Евгений Наумов.

В ходе совещания обсудили и проекты на 2023 год.

«В следующем году важно достроить 15 школ почти на 12,9 тысяч мест и 21 детский сад на 4 тысячи мест. Ход работ на объектах необходимо держать на строгом контроле, чтобы завершить каждый в установленные сроки», – резюмировал Вениамин Кондратьев.