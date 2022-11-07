Вениамин Кондратьев: До конца 2023 года на Кубани достроят восемь поликлиник

Новые поликлиники, больницы и фельдшерско-акушерские пункты откроют в Краснодарском крае благодаря нацпроекту «Здравоохранение». Возведение социальных объектов в регионе обсудили на расширенном планерном совещании, которое провел губернатор Вениамин Кондратьев.

«Мы приступили к реализации масштабного проекта – строительства новых поликлиник. Понимаем, что в условиях сегодняшних вызовов не просто обеспечить их полное оснащение. Будем искать нестандартные решения, но 19 новых поликлиник на Кубани построим. Восемь из них завершим уже в 2023 году», – сказал Вениамин Кондратьев.

Заместитель главы региона Евгений Наумов доложил, что программу разделили на три этапа. Сегодня уже выполняют строительно-монтажные работы по восьми учреждениям – в Новопокровском, Павловском, Староминском, Кавказском, Кущевском, Мостовском, Калининском и Красноармейском районах.

«Вторая очередь – строительство шести объектов в Курганинске, станицах Тамань, Новотиторовская, Выселки, Щербиновская и Крыловская. Срок реализации – 2024-2025 год. На сегодняшний день проектно-сметная документация проходит экспертизу», – отметил Евгений Наумов.

Вице-губернатор отметил, что третью очередь планируют также реализовать в 2024-2025 годах. Пять новых поликлиник построят в Приморско-Ахтарске, Новороссийске и Темрюке, две – в Краснодаре. Сейчас специалисты разрабатывают соответствующую проектно-сметную документацию.

На совещании обсудили возведение офисов врача общей практики и фельдшерско-акушерских пунктов. В 2022 году планируют открыть 11 ФАПов – 9 из них уже построили, еще 2 будут готовы до конца года. Также в крае появится 18 ВОПов – 4 из них уже ввели в эксплуатацию, остальные завершат до конца декабря.

Евгений Наумов отметил, что работы находятся на контроле глав городов и районов. Вениамин Кондратьев поручил помогать коллегам из муниципалитетов, при возникновении проблемных вопросов.