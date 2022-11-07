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НовостиВ мире7 ноября 2022 14:49

Политический аналитик оценил вероятность объявления импичмента Байдену

Политический аналитик Асафов назвал объявление импичмента Байдену невозможным даже при победе республиканцев
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Политический аналитик оценил вероятность объявления импичмента Байдену

Политический аналитик оценил вероятность объявления импичмента Байдену

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Объявление импичмента президенту Соединенных Штатов Джо Байдену практически невозможно даже в случае победы Республиканской партии на предстоящих выборах в Конгресс. Такое мнение высказал политический аналитик Александр Асафов.

Эксперт напомнил, что ранее бывшего президента США Дональда Трампа не удалось сместить с должности подобным образом. При этом, как отметил специалист, соотношение сил в американском парламенте в то время было для политика не таким выгодным, каким является на данный момент для действующего американского лидера.

«Реальность такова, что объявление импичмента Байдену крайне маловероятно. Напомню, что при совершенно ином соотношении в конгрессе, палате представителей подвести самого Трампа к импичменту так и не удалось», - заявил аналитик в беседе в Lenta.ru, отметив, что «несмотря на очевидные проблемы», у действующего президента США «дела в этом смысле намного лучше».

Асафов заявил, что Байден продолжит руководить Соединенными Штатами до следующих выборов, напомнив также о неудачных попытках завести уголовные дела на Дональда Трампа после окончания его президенства. По его словам, после его ухода с поста главы государства Байдена ждет вполне спокойное существование.

Ранее депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман в беседе с ФАН объяснил отказ Байдена встречаться с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что отказ американского лидера обоснован тем, что Вашингтон пытается создать иллюзию полного господства над миром.