Политический аналитик оценил вероятность объявления импичмента Байдену Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Объявление импичмента президенту Соединенных Штатов Джо Байдену практически невозможно даже в случае победы Республиканской партии на предстоящих выборах в Конгресс. Такое мнение высказал политический аналитик Александр Асафов.

Эксперт напомнил, что ранее бывшего президента США Дональда Трампа не удалось сместить с должности подобным образом. При этом, как отметил специалист, соотношение сил в американском парламенте в то время было для политика не таким выгодным, каким является на данный момент для действующего американского лидера.

«Реальность такова, что объявление импичмента Байдену крайне маловероятно. Напомню, что при совершенно ином соотношении в конгрессе, палате представителей подвести самого Трампа к импичменту так и не удалось», - заявил аналитик в беседе в Lenta.ru, отметив, что «несмотря на очевидные проблемы», у действующего президента США «дела в этом смысле намного лучше».

Асафов заявил, что Байден продолжит руководить Соединенными Штатами до следующих выборов, напомнив также о неудачных попытках завести уголовные дела на Дональда Трампа после окончания его президенства. По его словам, после его ухода с поста главы государства Байдена ждет вполне спокойное существование.

Ранее депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман в беседе с ФАН объяснил отказ Байдена встречаться с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что отказ американского лидера обоснован тем, что Вашингтон пытается создать иллюзию полного господства над миром.