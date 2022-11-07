Главным редактором ИА «Регнум» стала Марина Ахмедова

Марина Ахмедова стала главным редактором ИА «Регнум». Фото: ahmedova.com

Новым главным редактором информационного агентства «Регнум» стала журналистка Марина Ахмедова. Известная российская правозащитница, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека заняла эту должность по решению собственников издания. Ранее она работала заместителем главного редактора журнала «Русский репортер», а также обозревателем журнала «Эксперт».

Марине Ахмедовой 45 лет, по образованию она лингвист и филолог. Свою карьеру журналистка начала в штате издательского дома «Секрет фирмы». Затем она сотрудничала с журналами «Эксперт» и «Русский репортёр», писала колонки для сайта «Украина.ру».

Марина не раз бывала в горячих точках, она писала о конфликтах на Северном Кавказе, в том числе о борьбе с терроризмом. Известность ей также принесла серия острых репортажей о социальных проблемах, таких, как наркомания и «убийства чести». Марина посвящает много времени и сил благотворительности, особенно вопросам защиты животных.

С 2014 по 2018 годы Ахмедова освещала конфликт в Донбассе. В общей сложности она провела там четыре года. С начала специальной военной операции в феврале 2022 года Марина вновь отправилась в Донбасс. Журналистка пишет репортажи с передовой для журнала «Эксперт», а также ведет Telegram-канал. За время спецоперации число ее подписчиков увеличилось в разы. Если в начале года на ее канал были подписаны 10 тысяч человек, то сейчас его регулярно читают уже 50 тысяч пользователей. Посты Марины в Telegram ежедневно набирают десятки и сотни тысяч просмотров, а также сотни комментариев.

Работая в Донбассе, Марина начала помогать жителям разрушенных ВСУ городов и поселков. Она закупает и передаёт гуманитарную помощь в Волноваху, Мариуполь и другие населенные пункты, помогает людям найти потерянных родственников и связаться с ними. Вместе с зоозащитниками Марина заботится о бездомных животных, пристраивая их в приюты или к новым хозяевам.

Еще одной важной миссией Ахмедовой стала документальная фиксация преступлений националистов. Марина собирает информацию о каждом таком случае для Совета по правам человека. Она снимает на видео очевидцев событий и военнопленных, а затем направляет записи в профильную комиссию Совета. Эти видеодоказательства предоставляются зарубежным политикам, средствам массовой информации и правозащитным организациям.

Марина написала около десяти книг, в том числе «Женский чеченский дневник», «Шедевр», «Уроки украинского». Некоторые из них переведены на европейские языки. Ее книга «Дневник смертницы. Хадижа» стала финалистом премии «Русский Букер» в 2012 году.

За свою журналистскую деятельность и гражданскую позицию Ахмедова отмечена двумя премиями «Искра» (высшая премия в области печатных СМИ), а также премией «Общественная Мысль».