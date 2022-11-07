Путин заявил, что около 80 тысяч мобилизованных находятся в зоне спецоперации Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подтвердил, что около 80 тыс. мобилизованных сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), из которых около 50 тыс. задействованы в боевых действиях. Об этом сообщил президент на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей во время поездки в регион.

"У нас сейчас тысяч 50 (мобилизованных) находится в боевых подразделениях. Остальные пока не принимают участия в боевых действиях. Но находится до 80 тыс. в зоне (проведения спецоперации). Остальные все - на полигонах", - рассказал он.

Владимир Путин также призвал органы власти на всех уровнях проявлять внимание к мобилизованным, где бы они ни находились: на полигонах, в зоне боевых действий.

"Внимание нужно проявлять ко всем (мобилизованным), где бы они ни находились", - подчеркнул президент.

Напомним, 28 октября 2022 года министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что частичная мобилизация завершилась. Дальше военкоматы будут принимать только добровольцев или тех, кто хочет служить по контракту. "Задание в 300 тысяч человек выполнено", - подчеркнул министр.