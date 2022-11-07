РБК: ФСБ зафиксировала более 100 тысяч выездов россиян Украину в третьем квартале 2022

Россияне совершили с июля по сентябрь этого года более 100 тысяч выездов на Украину Фото: Shutterstock

Россияне совершили с июля по сентябрь этого года более 100 тысяч выездов на Украину, следует из данных Федеральной службы безопасности России.

По информации РБК, в третьем квартале 2022 число выездов на Украину из России в 2,5 раза превысило показатели предыдущих трех месяцев, когда на украинскую границу пересекли 42 тысячи граждан РФ.

Как уточняется в сообщении, чаще всего на Украину уезжали по личным делам – 66 тысяч раз. С целью деловых визитов поездки совершили 1,7 тысячи раз, 32 тысячи выехавших на Украину россиян указаны как обслуживающий персонал транспортных средств.

Количество уехавших в Донецкую и Луганскую народную республики за тот же период составило более 700 тысяч человек: В ДНР выехали 367 тысяч человек, в ЛНР – 350 тысяч. По сравнению с периодом апреля-июня их число возросло на 70%.

Что касается общей статистики выездов за рубеж, то в третьем квартале из России выехали 9,7 миллионов раз. Большая часть из них – 70% – пришлась на Абхазию, Турцию, Казахстан, Грузию и Финляндию.