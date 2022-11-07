Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 ноября 2022 16:08

Росавиация направит 12 авиакомпаниям 72,7 млн рублей на возврат средств пассажирам за авиабилеты

Авиакомпании получат субсидии на выплаты пассажирам в ноябре - декабре 2022 года
Владимир РОМАНЕНКО
Росавиация направит 12 авиакомпаниям 72,7 млн рублей на возврат средств пассажирам за авиабилеты

Росавиация направит 12 авиакомпаниям 72,7 млн рублей на возврат средств пассажирам за авиабилеты

Фото: REUTERS

Росавиация определила авиакомпании по итогам третьего отбора заявок на субсидии для возврата пассажирам стоимости билетов по отмененным из-за внешних ограничений рейсам. Об этом говорится в сообщении Росавиации. Ведомство выплатит перевозчикам суммарно 72,7 млн рублей. Средства направят в ноябре - декабре 2022 года.

"Победителями отбора определено 12 авиакомпаний, - отмечается в сообщении ведомства. - Ранее произведены выплаты 21 авиакомпании по программе субсидирования российских авиакомпаний в части компенсации их выпадающих доходов из-за расторжения договоров перевозки в связи с отменой международных и внутренних перевозок в условиях внешнего санкционного давления".

Заявки на третий этап выплат компании-перевозчики подавали до конца октября 2022 года.

Общий объем программы субсидирования составляет 19,54 млрд рублей. Напомним, 14 апреля 2022 года эту сумму выделило правительство в качестве субсидий авиакомпаниям, чьи рейсы были отменены из-за ситуации на Украине. Об этом заявил в свое время премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Росавиация определила в числе прочих "Аэрофлот". Компания получит чуть более 68 млн, "Сибирь" - 2,1 млн, остальные средства будут распределены между "Смартавиа", "Русланом", "Ираэро", "Азимутом", "Ямалом", "Ютэйром", "Северсталью", "Алросой", "Нордстаром", "Ижавиа".