Росавиация направит 12 авиакомпаниям 72,7 млн рублей на возврат средств пассажирам за авиабилеты Фото: REUTERS

Росавиация определила авиакомпании по итогам третьего отбора заявок на субсидии для возврата пассажирам стоимости билетов по отмененным из-за внешних ограничений рейсам. Об этом говорится в сообщении Росавиации. Ведомство выплатит перевозчикам суммарно 72,7 млн рублей. Средства направят в ноябре - декабре 2022 года.

"Победителями отбора определено 12 авиакомпаний, - отмечается в сообщении ведомства. - Ранее произведены выплаты 21 авиакомпании по программе субсидирования российских авиакомпаний в части компенсации их выпадающих доходов из-за расторжения договоров перевозки в связи с отменой международных и внутренних перевозок в условиях внешнего санкционного давления".

Заявки на третий этап выплат компании-перевозчики подавали до конца октября 2022 года.

Общий объем программы субсидирования составляет 19,54 млрд рублей. Напомним, 14 апреля 2022 года эту сумму выделило правительство в качестве субсидий авиакомпаниям, чьи рейсы были отменены из-за ситуации на Украине. Об этом заявил в свое время премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Росавиация определила в числе прочих "Аэрофлот". Компания получит чуть более 68 млн, "Сибирь" - 2,1 млн, остальные средства будут распределены между "Смартавиа", "Русланом", "Ираэро", "Азимутом", "Ямалом", "Ютэйром", "Северсталью", "Алросой", "Нордстаром", "Ижавиа".