Ученые СГМУ разработали «комплектующие» для эндопротезирования, которые заменят импортные аналоги

В Саратовском государственном медицинском университете разработали и начали серийно производить специальные метафизарные конусы и аугменты, которые используют при повторном эндопротезировании коленного сустава.

Эти изобретения помогают отечественной медицине снизить зависимость от зарубежных технологий и поставок. К тому же они увеличивают срок службы эндопротеза при повторных вмешательствах. Работа велась совместно с Медико-инженерным центром сплавов с памятью формы (г. Новокузнецк, Россия).

- Ревизионное эндопротезирование коленного сустава – одна из сложных категорий операций, - комментирует руководитель авторского коллектива ученых, заместитель директора по лечебной работе НИИТОН СГМУ Михаил Гиркало. - По статистике, искусственный коленный сустав служит около 20 лет, далее при необходимости выполняется повторная операция по замене изношенных компонентов. В настоящее время в НИИТОН выполняется более 300 таких операций ежегодно и Саратов по праву считается ведущим учреждением в России по данному направлению.

Саратовская разработка значительно улучшает результаты лечения и в тоже время сохраняет технологический суверенитет, снижая зависимость от импортных комплектующих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи жителям нашей страны. Готовое изделие уже прошло все тестовые испытания и успешно внедрено в практику саратовского НИИ травматологии, ортопедии и нейрохирургии СГМУ, где трудятся ученые. В НИИТОН СГМУ получают лечение дети и взрослые пациенты с заболеваниями и повреждениями опорно-двигательного аппарата, нервной системы со всей России.

- Разработка уникальных технологий, направленных на сохранение и восстановление здоровья и утраченных функций у пациентов, получающих стационарную медицинскую помощь на базах Клинического центра СГМУ - один из основных векторов развития Саратовского медуниверситета, - отметил ректор СГМУ Андрей Еремин.