Друг создателя группы «Ласковый май» назвал возможную причину смерти Кузнецова. Фото: ru.wikipedia.org

Друг Сергея Кузнецова, ставшего создателем группы «Ласковый май», назвал его возможную причину смерти. Иван Новиков много лет знаком с Кузнецовым, а в минувшие выходные они вместе выступали на концерте в Оренбурге. Для него смерть приятеля стала полной неожиданностью, но мистических совпадений со смертью Юрия Шатунова, он не ищет.

Иван Новиков сообщил «Газете.Ru», что причиной смерти могли стать хронические заболевания Кузнецова.

- Если честно, причина мне не совсем известна, но, вероятно, все-таки по хроническим заболеваниям, которые у него были, — сказал он.

Экс-солистка «Миража» Светлана Разина полагает, что причиной смерти Кузнецова могла стать пагубная зависимость.

-Он давно болел и у него с печенью проблемы были, - подтвердила артистка Пятому каналу.

Автору хита «Белые розы» было 58 лет. В 2016 году у композитора обнаружили цирроз печени.

До смерти Юрия Шатунова Кузнецов продолжал сотрудничать с ним, и выступал против Андрея Разина, который пытался отнять права на группу «Ласковый май», пишет ФАН.