Польский депутат Качиньский заявил, что страну ждет демографический кризис из-за алкоголизма женщин Фото: REUTERS

Польша претерпит демографический кризис из-за пристрастия жительниц страны к алкоголю, считает глава партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, чьи слова приводит газета Wiadomo ci во время конференции по программам поддержки семьи.

"Если все молодые девушки и женщины будут пить столько же, сколько их сверстники, детей больше не будет", — заявил политик.

Качиньский полагает, что мужчине нужно примерно 20 лет злоупотреблять спиртными напитками, чтобы стать алкоголиком, а женщине, он предположил, потребуется лишь два года для развития пагубной привычки.

Он уточнил при этом, что не является сторонником раннего материнства, так как женщин "необходимо созреть", чтобы стать "хорошей матерью".

Высказывания политика встретили шквалом критики его коллеги по цеху и упрекнули в "некомпетентности".

Тем временем с начала осени ряд российских регионов отметил спад рождаемости. Среди субъектов, где отмечается низкая рождаемость в период с сентября по октябрь 2022 года, присутствуют Волгоградская область, Тульская область, Сахалинская область, Татарстан, Ленинградская область, Липецкая область и другие.

Ранее сайт KP.RU со слов демографа писал, что численность населения России выросла, а в стране стало больше долгожителей. В то же время смертность у нас по-прежнему превышает рождаемость, и даже мигранты не помогают восполнить дефицит рабочих рук.