В офисе Зеленского заявили, что Украина никогда не отказывалась от переговоров с Россией Фото: Shutterstock

Украина никогда не отказывалась от переговоров с Россией, однако по-прежнему настаивает на выполнении своих условий, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Важно: Украина никогда не отказывалась от переговоров. Наша переговорная позиция известна. Сначала РФ выводит войска из Украины, после все остальное», – написал он в Twitter.

По мнению Подоляка, президент России Владимир Путин не готов на такой шаг, поэтому Киев «конструктивен в своей оценке» и будет говорить «со следующим руководителем РФ».

Напомним, ранее министр иностранных России Сергей Лавров заявил, что РФ не отказывается от переговоров с Украиной на своих условиях, но их затягивание в дальнейшем Киевом усложнит возможность достижения договоренности Москвой.

Как писал сайт KP.RU, в сентябре президент России Владимир Путин предложил Украине немедленно прекратить боевые действия. Москва согласна после выполнения денацификации и демилитаризации оставить Украине выход к Черному морю, Одесскую и Николаевскую области, заявил глава государства.