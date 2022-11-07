Польша ограничит социальные выплаты для украинских беженцев, покидающих страну Фото: REUTERS

Власти Польши намерены обновить закон о помощи украинским беженцам, который предполагает ограничить социальные выплаты переселенцам, покидающим страну. Об этом заявил в эфире радиостанции RMF заместитель министра внутренних дел Польши Павел Шефернакер.

"Мы хотим, чтобы помощь получали те люди, которые действительно живут на территории Польши, работают и функционируют в польском обществе", - добавил Шефернакер.

Вопрос стал актуальным из-за того, что появилась проблема с выплатами украинца, которые ездят между Польшей и Украиной, подчеркнул министр.

"В связи с этим закон введет норму, которая позволит каждый раз, когда кто-то пересекает польско-украинскую границу, замораживать материальную помощь, которая выплачивается в Польше", - сказал он. Законопроект с поправками сейчас проходит этап обсуждения в разных ведомствах. На рассмотрение парламента он попадет не ранее 20 ноября.

Напомним, 3 ноября 2022 года замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что власти республики ожидают новой волны украинских беженцев с наступлением холодов.