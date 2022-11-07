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НовостиВ мире7 ноября 2022 17:00

Польша ограничит социальные выплаты для украинских беженцев, покидающих страну

Власти Польши намерены "замораживать" выплаты выезжающим из страны беженцам
Владимир РОМАНЕНКО
Польша ограничит социальные выплаты для украинских беженцев, покидающих страну

Польша ограничит социальные выплаты для украинских беженцев, покидающих страну

Фото: REUTERS

Власти Польши намерены обновить закон о помощи украинским беженцам, который предполагает ограничить социальные выплаты переселенцам, покидающим страну. Об этом заявил в эфире радиостанции RMF заместитель министра внутренних дел Польши Павел Шефернакер.

"Мы хотим, чтобы помощь получали те люди, которые действительно живут на территории Польши, работают и функционируют в польском обществе", - добавил Шефернакер.

Вопрос стал актуальным из-за того, что появилась проблема с выплатами украинца, которые ездят между Польшей и Украиной, подчеркнул министр.

"В связи с этим закон введет норму, которая позволит каждый раз, когда кто-то пересекает польско-украинскую границу, замораживать материальную помощь, которая выплачивается в Польше", - сказал он. Законопроект с поправками сейчас проходит этап обсуждения в разных ведомствах. На рассмотрение парламента он попадет не ранее 20 ноября.

Напомним, 3 ноября 2022 года замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что власти республики ожидают новой волны украинских беженцев с наступлением холодов.