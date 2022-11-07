Первый пролет автомобильной части Крымского моста направлен к месту монтажа Фото: Telegram-канал Марата Хуснулина

Первый пролет автодорожной части Керченского моста отправили к месту монтажных работ, сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснулин.

«Первый готовый пролет Крымского моста направлен к месту монтажа. Сегодня строители приступили к транспортировке металлоконструкции весом более 300 тонн. Конструкцию перевозят на многоколесном самоходном модуле», – написал вице-премьер в своем Telegram-канале.

По словам Хуснулина, на готовом пролете нанесли антикоррозионную защиту, установили гидроизоляцию и металлоконструкции смотровых ходов.

Напомним, на прошлой неделе зампред правительства России сообщил, что монтаж новых пролетных строений Крымского моста должны начаться с 5 по 10 ноября.

Ранее вице-премьер говорил, что уже к ноябрю 2022 года будет готов проект восстановления железной дороги на Крымском мосту. Ремонт железнодорожного полотна, по его словам, самое приоритетное направление в рамках всей работы.