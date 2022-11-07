Украина начала строительство нового самолета «Мрия» из деталей разрушенного Фото: ru.wikipedia.org

На Украине начали строительство нового самолета Ан-225 «Мрия» на замену того, который был разрушен в конце февраля на аэродроме Гостомель сообщил генеральный директор государственного предприятия «Антонов» Евгений Гаврилов.

Как передает «Страна.ua», работы по строительству крупнейшего в мире грузового самолета ведутся» в секретном месте». Его производят в том числе из деталей разрушенной в феврале машины. По словам Гаврилова, новый Ан-225 готов уже на 30%.

Напомнрим, 28 февраля концерн «Укроборонпром» заявил об уничтожении на аэродроме Гостомель самого большого в мире грузового самолета Ан-225 «Мрия».

Ан-225 «Мрия» транспортный реактивный самолет сверхбольшой грузоподъемности. Был разработан конструкторским бюро имени Антонова, является самым большим самолетом за всю историю мировой авиации. Машина была построена в единственном экземпляре на Киевском механическом заводе в 1984 – 1988 годах, первый полет совершила в 1988 году. После развала Советского Союза Ан-225 «Мрия» перешел в собственность Украины.