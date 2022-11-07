Самолет «Стамбул — Екатеринбург» готовится к аварийной посадке в Сочи Фото: Иван ВИСЛОВ

Пассажирский самолет, следующий по маршруту «Стамбул — Екатеринбург», готовится к аварийной посадке в Сочи. На борту лайнера находятся 100 человек.

Как рассказал ТАСС источник в экстренных службах, на борту сработал датчик разгерметизации салона. В настоящее время лайнер вырабатывает топливо над морем, аварийная посадка была запланирована на 22:30 по московскому времени.

Собеседник агентства уточнил, что на борту находятся 96 пассажиров и четыре члена экипажа. На место посадки лайнера направлены две бригады скорой помощи.

Напомним, на прошлой неделе самолет «Иркутск – Душанбе» экстренно приземлился в Иркутске. Во время посадки был разрыв сразу четырех шасси лайнера. В салоне были 70 пассажиров и пять членов экипажа, никто не пострадал.

В начеле октября самолет А-320 авиакомпании «Сибирь» был вынужден совершить экстренную посадку. Экипаж вместе с пассажирами 7 октября вылетел из Иркутска в Сочи. Однако в 11:06 самолет приземлился в Астрахани. Одному из пассажиров потребовалась медицинская помощь.