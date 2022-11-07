Депутат Госдумы Луговой призвал Генпрокуратуру проверить британские спецслужбы на причастность к взрыву на Крымском мосту

Депутат Луговой призвал Генпрокуратуру проверить британские спецслужбы на причастность к взрыву на Крымском мосту Фото: REUTERS

Бывший офицер британской разведки, советник главы МИД Литвы Кристофер Найджел Доннели может быть причастен к взрыву на Крымском мосту, считает депутат Госдумы Андрей Луговой. Парламентарий призвал Генпрокуратуру РФ проверить его деятельность.

«Направил запрос генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить деятельность гражданина Великобритании Кристофера Найджела Доннелли на причастность к теракту на Крымском мосту. В случае подтверждения фактов необходимо признать этого деятеля террористом», – написал он в своем Telegram-канале.

По мнению Лугового, в теракте на Керченском мосту четко виден британский след. Депутат обратил внимание, что операция была тщательно продуманной «многоходовкой», что указывает на причастность западных спецслужб, действующих по заказу Лондона.

Как напомнил парламентарий, Доннелли неоднократно привлекал внимание правоохранительных органов, будучи подозреваемым в участии в «антироссийских программах». В частности, подчеркнул он, экс-офицер MI-6 предалагал заминировать Севастопольскую бухту и установить у границ Крыма «санитарный кордон с войсками и минами».

Напомним, ранее сообщалось, что британская разведка разработала план разрушения Крымского моста еще в апреле этого года.