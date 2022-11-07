Самолет, следовавший рейсом "Стамбул-Екатеринбург", экстренно сел в Сочи

Самолет совершил экстренную посадку из-за разгерметизации салона. Фото: Иван ВИСЛОВ

Самолет, следовавший рейсом "Стамбул-Екатеринбург", экстренно сел в аэропорту Сочи вечером 7 ноября. Речь идет о самолете Sukhoi Superjet. Экстренные службы сообщают, что срочную посадку борт запросил после разгерметизации салона.

По его словам, самолет набрал высоту чуть более 10 тыс. м, но потом начал снижаться. «Аварийная ситуация возникла над Черным морем примерно через 18 минут после вылета», - цитирует ТАСС представителя экстренных служб.

Сообщается, что посадка прошла в штатном режиме. На борту самолета находятся 100 человек, в том числе четверо членов экипажа и 96 пассажиров.

На прошлой неделе самолет «Иркутск – Душанбе» экстренно приземлился в Иркутске, а 7 октября самолет А-320 авиакомпании «Сибирь», летевший из Иркутска в Сочи, был вынужден совершить экстренную посадку в Астрахани из-за того, что одному из пассажиров потребовалась медицинская помощь.