Минфин и Госдеп США негласно призвали американские банки продолжить операции с «Газпромом» и другими российскими компаниями

В США крупные банки получили негласное указание продолжать работу с рядом российски компаний. Фото: REUTERS

Крупные американские банки получают негласные предложения от американских властей возобновить сотрудничество с рядом российских компаний. Речь идет, в частности, о банках JPMorgan и Сitibank, сообщает в понедельник 7 ноября агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Минфин и Госдеп США таким образом пытаются минимизировать негативные последствия антироссийских рестрикций для американской экономики, а также «избежать глобальной экономической катастрофы», пишет агентство.

По данным Bloomberg, американским кредитным организациям предлагается продолжить предоставлять услуги из основного перечня компаниям «Газпром», а также «Уралкалий» и «Фосагро», которые производят удобрения.

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