В Болгарии обнаружено тело пилота Вооруженных сил Украины

В Болгарии обнаружили тело украинского военного летчика. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тело пилота Вооруженных сил Украины было обнаружено около южного побережья Болгарии в водах Черного моря. Об этом пишет болгарское издание 24 часа.

Издание сообщает, что тело было найдено еще в сентябре, однако правоохранительные органы только сейчас предоставили информацию об этом прессе.

Тело мужчины в военной экипировке, с парашютом, было найдено в море в районе населенного пункта Царево, пишет издание со ссылкой на представителя полицейского управления города Бургас Христо Ичева. Тело находилось в воде не менее двух месяцев и у него отсутствовали ноги. Личность украинского пилота установили при помощи ДНК-теста.

«После проведенного анализа ДНК подтвердилось, что погибший - 61-летний Михайло Матюшенко - военный пилот и инструктор», - сказал Ичев.

Украинский самолет, которым управлял Михайло Матюшенко, был сбит неподалеку от Одессы у острова Змеиный, уточнил представитель болгарского полицейского ведомства.

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