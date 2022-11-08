Макрон призвал Москву и Киев к возобновлению мирных переговоров

Макрон заявил, что Киев в определенный момент должен вернуться к переговорам с Москвой. Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность в том, что Москва и Киев должны будут в определенный момент возобновить переговоры.

Французский лидер отметил, что Украина вправе определять время возвращения за стол переговоров, но подчеркнул, что без дипломатии разрешить конфликт не представляется возможным.

«Это дело Украины – определить условия и время, когда она захочет вернуться за стол переговоров. Но в определенный момент придется это сделать. Сейчас преждевременно говорить о каких-то радикальных условиях, но я лично убежден, что в какой-то момент будет необходимо вернуться к переговорам», - цитирует Макрона РИА Новости.

Макрон затронул эту тему в понедельник 7 ноября во время пресс-конференции на полях 27 Климатической конференции ООН в Египте в понедельник.

«Мы хотим возвращения к миру», - резюмировал Макрон.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал отказ от любых переговоров с Путиным.

Тем временем в Госдепе США заявили, что Вашингтон не добивается смены власти в России в ходе украинского конфликта. Соединенные Штаты также не видят необходимости подталкивать Украину к переговорам с Россией.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала сообщения о секретных переговорах с Москвой словами «Люди много чего утверждают». Она уточнила, что США обсуждают вопросы, не затрагивающие Украину.

Можно ли верить в желание американцев урегулировать конфликт на Украине, читайте здесь на KP.RU.