Салливан рассказал о контактах с Москвой для снижения рисков ядерного конфликта

Джейк Салливан объяснил слухи о его "тайных" переговорах с Россией. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты проводят переговоры с Россией, чтобы снизить риск применения ядерного оружия. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя распространенную ранее американскими СМИ информацию о якобы имеющих место его тайных переговорах с помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым.

«У нас была возможность провести контакты с Россией на высоком уровне, нацеленные на снижение риска использования ядерного оружия», - заявил Салливан в понедельник 7 ноября, добавив, что не намерен раскрывать каналы, по которым осуществлялись эти контакты.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что советник президента США по нацбезопасности Салливан ведет переговоры с Ушаковым и Патрушевым. Суть переговоров заключалась в предотвращении эскалации конфликта на Украине.

После этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала сообщения о секретных переговорах с Москвой словами «Люди много чего утверждают». Она уточнила, что США обсуждают вопросы, не затрагивающие Украину.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал Москву и Киев к возобновлению мирных переговоров.