Умер Сергей Ершов, один из первых знатоков клуба «Что? Где? Когда?»

Умер один из первых "знатоков" Сергей Ершов. Фото: Telegram-канал клуба "Что? Где? Когда?".

Умер Сергей Ершов, один из первых игроков телевизионного шоу «Что? Где? Когда?». Об этом сообщается в социальных сетях клуба.

В Telegram-канале клуба «Что? Где? Когда?» сообщается, что Ершов ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни 4 ноября.

Напомним, Сергей Ершов дебютировал в телевизионной интеллектуальной игре 24 декабря 1977 года. Он стал одним из самых ярких и популярных знатоков семидесятых годов.

«Телезрители со стажем помнят, что в 2001 году Сергей был участником первой игры в XXI веке, а в 2010 году сыграл в сборной разных поколений знатоков», - сказано в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, в Израиле 12 августа 2018 года умер старейший член клуба «Что? Где? Когда?», один из самых известных участников телевизионной программы Михаил Басс. Знатоку было всего 48 лет.