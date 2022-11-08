ЕС передаст Украине очередной пакет финансовой помощи на определенных условиях. Фото: REUTERS

Борьба с коррупцией и выполнение определенных условий в сфере верховенства права будут в списке мер, которые Киев должен будет выполнить, чтобы получить 18 миллиардов евро от Евросоюза. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Сообщается, что Еврокомиссия намерена обнародовать механизм выделения Киеву 18 миллиардов и условия, на которых они будут выделены, в среду 10 ноября.

«План представит устойчивую основу для покрытия финансов Украины в 2023 году при сохранении гибкости к корректировке помощи в соответствии с меняющими нуждами по финансированию... План также поможет подготовить почву для усилий по реконструкции», - пишет Bloomberg.

Сообщается, что помощь Киеву будет предоставлена не безвозмездно, а в виде «в значительной степени льготных» кредитов.

Ранее российский сенатор Пушков назвал высоким уровень общественного самообмана на Украине и заявил, что Украина «живет в мифе».

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