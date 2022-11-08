Washington Post назвала Байдена "Бездонным Пиноккио" из-за ложных заявлений

Джо Байден Фото: REUTERS

Издание The Washington Post присудило президенту США Джо Байдену звание "Бездонный Пиноккио" из-за его ложных заявлений.

Газета учредила эту категорию для случаев ложных или вводящих в заблуждение заявлений, повторяемых с такой частотой, что их можно назвать "формой пропаганды". Единственным человеком, кому издание также обсуждала этот рейтинг, был экс-президент США Дональд Трамп.

Так, Байден регулярно заявляет о том, что "много времени" провел с лидером КНР Си Цзиньпином, проехав вместе с ним в совместных поездках "17 тысяч миль". Как сообщает издание, нет никаких доказательств того, что американский лидер так много путешествовал с китайским лидером, при этом он продолжает повторять этот тезис, несмотря на признание представителями Белого дома того, что слова президента "не были точными".

"Теперь Байден заработал своего собственного "Бездонного Пиноккио"", - отметила газета.

Ранее сайт KP.RU писал, что Байдена поймали на лжи. Отмечалось, что американский лидер начал придумывать новые факты своей биографии. Так, выступая перед выпускниками Военно-морской академии в Аннаполисе (штат Мэриленд), глава Белого дома рассказал об одном факте из своей биографии, которого на самом деле не было.