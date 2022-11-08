Что произошло в ночь на 8 ноября

Украина планирует захватить Крым в 2023 году. Фото: REUTERS

Daily Beast сообщает, что Украина разрабатывает план по "захвату Крыма", а украинские спецслужбы прогнозируют "захват" полуострова к весне или лету 2023 года.

Северная Корея отрицает поставки оружия России. КНДР заявила, что США пытаются запятнать ее репутацию, распространяя слухи о подобных отношениях между Пхеньяном и Москвой.

Советник президента США по национальной безопасности Салливан рассказал о контактах с Москвой для снижения рисков ядерного конфликта.

ЕС выделит Украине 18 млрд евро при выполнении Киевом определенных условий. Среди условий будет борьба с коррупцией.

В Новой Зеландии украинцы требуют от властей денег и льгот для беженцев. Украинские беженцы разочарованы, что в Новой Зеландии им предоставляют «визы, больше похожие на рабочие, чем на гуманитарные».

Российский военный рассказал о польских наемницах на Украине.

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Медведь укусил семилетнего ребенка за плечо в Амурской области. Мальчик хотел сфотографироваться с цирковым животным.