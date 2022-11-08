Макрон выступил против "радикальных условий" для переговоров Украины и России

Эммануэль Макрон Фото: REUTERS

Глава Франции Эмманюэль Макрон предостерег от выдвижения "поспешных радикальных условий" для проведения переговоров между Россией и Украиной, так политик прокомментировал отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

"Я считаю, что сегодня было бы поспешным выдвигать радикальные предварительные условия", - сказал французский лидер в ходе пресс-конференции по итогам второго дня 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27) в Шарм-эш-Шейхе.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 8 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.