Москва и Санкт-Петербург стали самыми шумными города России по заключению Роспотребнадзора Фото: Иван МАКЕЕВ

В Роспотребнадзоре назвали самые шумные города страны. Речь идет о тех точках на карте, где проблема шума стоит особенно остро. Источниками неблагоприятного фото являются автотранспорт, шум от промышленных предприятий, строящихся объектов. Но, надо отметить, что шумовой фон от последних двух точек менее интенсивный, чем от транспорта.

Заместитель руководителя управления санитарного надзора Роспотребнадзора Андрей Гуськов отметил, что средства передвижения создают в от 40 до 70% шума.

Города, где остро стоит проблема шума:

Москва,

Санкт-Петербург,

Екатеринбург,

Севастополь,

Липецк,

Тюмень.

А вот самыми тихими регионами стали Камчатский край, Карачаево-Черкесия, Калмыкия.

Транспорт - это проблема не только шума, но и загрязнения атмосферного воздуха, как следствие у людей ухудшается самочувствие, повышается кровяное давление, появляется одышка.

- Когда люди годами живут возле трассы, могут возникнуть головная боль, повышенная усталость, нарушения работы сердечно-сосудистой, нервной систем, нарушения в психоэмоциональной сфере, — заключил собеседник RT.

В целом же, за последние годы уровень шумов в России сократился.

Ранее, специалисты Роспотребнадзора и юристы предупредили россиян о возможном обмане в магазинах. По их словам, у продавцов есть множество уловок, чтобы выманить деньги у доверчивого покупателя. Какие схемы сегодня используются в торговле и что делать, чтобы не потерять средства, отправляясь за покупками, рассказала газета "Известия".

В связи с этим в Госдуме выступили с инициативой ввести обязательное наличие устройств проверки цен по штрихкоду в магазинах, передает "360".