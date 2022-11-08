Врач-диетолог объяснила, почему растительные продукты не заменят животные Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Врач-диетолог и нефролог филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Анна Коробкина назвала последствия, с которыми человек может столкнуться, если откажется от продуктов животного происхождения.

Некоторые новомодные диеты и системы питания включают в себя полный отказ от такой пищи, что не самым лучшим образом сказывается на здоровье.

Эксперт приводит пример: в базилике содержится 370 мг кальция, а в молоке - 120 мг. Казалось бы, можно отказаться от молочного продукта без ущерба для здоровья, но кальций легче усваивается из продуктов животного происхождения.

- Чтобы получить суточную норму кальция из шпината или брокколи нужно будет съесть несколько килограммов, – пояснила врач-диетолог «Газете.Ru».

Молочные продукты, в том числе и безлактозные, являются источником более 20 аминокислот, усвояемость которых составляет 98% и 9 из которых незаменимы.

Для сравнения степень усвоения аминокислот из других продуктов: яйца – 1,21, молочные продукты – 1,2, пшеница – 0,4, горох – 0,6.

Если делать ставку только на растительную пищу, то для усвоения витаминов и минералов придется есть гораздо больше. Но все равно, получить все питательные вещества не выйдет.

Из растительной пищи сложно получить железо. Именно поэтому у веганов часто проявляется железодефицитная анемия.

В продуктах животного происхождения имеется важнейший витамин В12. Он наполняет нас энергией, участвует в производстве эритроцитов, сохраняет работу нервной системы, а еще является профилактикой болезни Альцгеймера и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

- В растительной пище замены животному варианту нет. Тогда нужно принимать биодобавки. Но здесь кроется подвох: из них не могут усваиваться все витамины. Например, потребность в В12 для взрослого человека составляет 3 мкг в сутки. Но из БАДа, содержащего 500 мкг, организм поглощает только 10 мкг, – заключила диетолог.

Кстати, некоторые продукты являются настоящими природными «антидепрессантами» и помогают справляться со стрессом. Например, ромашковый чай всегда считался главным помощником в «нервные» дни, пишет RT.

Укрепить иммунитет осенью помогут несколько простых правил, включающих полноценное питание и достаточный сон. При этом следует быть осторожным с применением растительных препаратов и иммуномодуляторов, пишет газета "Известия".