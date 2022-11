Риши Сунак Фото: REUTERS

Читатели британского издания Daily Mail призвали премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака прекратить финансово поддерживать Украину и решать энергокризис в стране за счет добычи необходимых ресурсов внутри государства.

Поводом к обсуждениям стала публикация, в которой говорится, что Лондон близок к заключению крупной газовой сделки с Соединенными Штатами

"Лучше бы он скорее перестал помогать и отправлять деньги Украине, но, поскольку он миллионер, ему не понятно, чего хотят простые люди", - написал Jail me or bail me.

“Нам необходимо добывать свои собственные нефть и газ", - выразил мнение Boltneck.

"Именно таков план США по вытеснению российского газа, чтобы получить контроль над Евросоюзом через продажи дорогого американского газа", - отметил RB3445.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 8 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.