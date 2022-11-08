Рыба, утки и пирожки. Как якутяне поддерживают своих мобилизованных земляков и их семьи

Традиционная подледная рыбалка в Якутии-мунха. Источник фото: http://t.me/aisen_nikolaev

Ни одна семья военнослужащих из Якутии не остается без внимания, заявил глава региона Айсен Николаев. Причем это не только официальная помощь со стороны властей республики, но и взаимоподдержка от жителей на простом, бытовом уровне.

Например, недавно в Якутии началась пора традиционного промысла – мунха. Это подледная рыбалка, на которую, как правило, собирается и стар и млад. Рыбу в большом количестве ловят сетями в водоеме, а потом делят на всех жителей села. Делиться уловом со всеми односельчанами – это одно из негласных правил мунхи.

– Если повезет и улов будет крупный, то им можно накормить всё село. Сейчас селяне, в первую очередь, помогают семьям своих мобилизованных земляков, – отметил Николаев.

Или другой случай. Для раненных якутских бойцов, лежащих в госпиталях Москвы, жители небольшого Мугудайского наслега в Чурапчинском районе отправили два мешка утятины. Как рассказал глава наслега Николай Аммосов, до них дошли слухи, что парни в больницах далекой столицы ужасно соскучились по родной пище.

«Сейчас бы супчику из утки», выразили они свое желание. Но никак не ожидали, что кто-то и вправду пришлет им его. Земляки из Якутии надеются, что родная пища придаст парням сил и поможет быстрее восстановить силы.

С домашней едой для раненных солдат в Москве помогли и студенты якутской студии Высшего театрального училища (института) имени М.С. Щепкина. Они напекли вкусные домашние пирожки и передали их командиру якутского добровольческого отряда «Боотур» Александру Колесову. А тот отнес их в госпитали.

– И таких примеров взаимовыручки среди якутян огромное количество. Будь то заготовка льда, дров, волонтерская помощь в быту – ни одна семья наших военнослужащих не остается без внимания! От всей души благодарю за неравнодушие, заботу и высокую гражданскую позицию! – написал глава Якутии в своем телеграм-канале.

Источник фото: http://t.me/aisen_nikolaev

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