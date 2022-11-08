ФСБ задержала девять украинских диверсантов, готовивших теракт в Херсонской области

В Херсонской области задержаны девять диверсантов из службы безопасности Украины, планировавших теракты против местных чиновников, сообщили в ФСБ.

"На территории Херсонской области вскрыта и пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы СБУ, в задачи которой входило совершение терактов в отношении высокопоставленных членов военно-гражданской администрации Херсонской области", - уточняется в сообщении службы.

Также отмечается, что кураторами задержанных выступали сотрудники СБУ Самир Шукюров, Виктор Хомяк и Дмитрий Сидей. По информации ФСБ, они находятся за пределами региона.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области задержан украинский диверсант. Он вступил в неонацистскую организацию и занимался вербовкой в социальных сетях. В квартире подозреваемого следователи нашли телефон с перепиской с украинскими националистами и записи содержащие значительное количество пропагандистских материалов неонацистского толка.