Диетолог развеяла миф про то, что нельзя ужинать после 18:00 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач-диетолог Наталья Круглова назвала идеальное время для ужина. Часто вечером многие жалуются на повышенный аппетит. Сильный голод связан с тем, что в течении дня человек не питается полноценно.

Ужин является таким же приемом пищи, как завтрак и обед, и его не стоит игнорировать.

Если вечером есть чувство голода, то не стоит отказываться от приема пищи. Подойдет легкий ужин, основу которого составят овощи. Между приемом пищи и сном должно пройти не менее 3-4 часов.

- Можно на ужин сделать овощной салат, запеченные или тушеные овощи, а в качестве белка подойдут молочные продукты: нежирный сыр, творог, - говорит диетолог NEWS.ru.

Организм получит больше питательных веществ, если добавить к ужину цельнозерновые продукты, еще хорошим вариантом будут гречка, нешлифованный рис, булгур.

Не стоит делать большие промежутки между приемами пищи, перекус между ними снизит чувство голода вечером.

Так же, не стоит следовать мифу, что есть после 18 вечера вредно. Такая привычка негативно сказывается на здоровье тех, кто рано ложится спать. Если же человек отходит ко сну в 22-23 часа, то в вечернем ужине не будет вреда.