Nokia запросила у США лицензию на поставку оборудования в Россию Фото: Иван ВИСЛОВ

Финская компания Nokia направила запрос в США на лицензию по поставкам в Россию телекоммуникационного оборудования. об этом пишет РБК со ссылкой на собственные источники. Компания хочет выполнить обязательства по заключенным контрактам перед уходом с российского рынка.

"Речь идет не о поставке оборудования для расширения сетей, а о запчастях, необходимых для поддержания нормального функционирования существующих сетей в течение трех лет. Переговоры со всеми заказчиками находятся в завершающей стадии", - сказал источник РБК.

По данным издания, компания направила запрос в Бюро промышленности и безопасности США (Bureau of Industry and Security; BIS) и Министерство иностранных дел Финляндии. Одобрение США потребовалось Nokia ввиду принадлежности части патентов американской компании Alcatel-Lucent.

Напомним, помимо ограничений в восьмом пакете антироссийских санкций, Евросоюз (ЕС) позволил государствам-членам разморозить активы некоторых инвесторов из России как физических, так и юридических лиц. Такая мера принята для реализации ряда обязательств по соглашениям, заключенным до 3 июня 2023 года.