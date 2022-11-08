Система ПВО сработала в Севастополе 8 ноября 2022 года Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Севастополе сегодня утром - 8 ноября 2022 года - сработала система ПВО, по предварительной информации, был сбит беспилотник над акваторией, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"В Севастополе утром отработала система ПВО. Согласно предварительным данным, сбили БПЛА над акваторией", - уточнил Развожаев в своем Telegram-канале.

Также он добавил, что Севастополь находится под защитой моряков Черноморского флота.

Ранее сообщалось, что ПВО сработала над Евпаторией 19 августа текущего года. В социальных сетях очевидцы отмечали, что сильный звук были слышно далеко за городом.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 8 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.