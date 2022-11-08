Правительство утвердило перечень зарубежных компаний, попадающих под санкции в сфере ВТС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское правительство утвердило иностранных компаний, в отношении которых будут применяться специальные экономические меры в области военно-технического сотрудничества, в него включены 74 организации, об этом сообщается на сайте кабмина.

"Правительство утвердило перечень юрлиц, в отношении которых будут применяться специальные экономические меры в области военно-технического сотрудничества. Постановление об этом подписано", - уточняется в сообщении.

В перечень попали 74 организации из Болгарии, Британии, Германии, Канады, Литвы, Словакии, Польши и других государств. Также в документе отмечается, что запрещаются сделки в области военно-технического сотрудничества с компаниями из этого списка.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 8 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.