Михаил Дегтярев: «Будущее России – на Востоке!»

Космонавт подарил главе региона фотографию Хабаровска, сделанную на МКС. Фото: правительство Хабаровского края

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев провел личную встречу со знаменитым космонавтом Петров Дубровым, уроженцем Хабаровска. Мужчине принадлежит уникальный рекорд – он находился в полете по программе Международной космической станции на протяжении 355 дней.

Губернатор в самом начале встречи отметил большой путь, который хабаровчанин проделал за всю жизнь, став настоящим профессионалом своего дела.

- Вы - настоящий пример для ребят, которые сейчас учатся в лицее информационных технологий и Тихоокеанском госуниверситете. Именно с этих учебных заведений началась ваша уникальная карьера. Ровно 10 лет назад, проработав в разных компаниях инженером-программистом, победили в очень жесткой конкурентной борьбе и были зачислены кандидатом в отряд космонавтов. Вами гордится весь наш край, весь Дальний Восток! - сказал Михаил Дегтярев.

Исторический полет Петра Дуброва завершился в конце марта 2022 года. Неудивительно, что неполный год в космосе выдался насыщенным на события. Интересными историями о своей работе на станции мужчина поделился с главой региона.

- Практически за год пребывания на МКС я совершил четыре выхода в открытый космос, приемку двух новых модулей и интегрировал их в работу станции. Также запомнился интересный опыт сотрудничества с российской киногруппой, снимавшей художественный фильм на орбите, - поделился Петр Дубров.

Специалист также подчеркнул, что на этом подвиги точно не закончатся, впереди большие планы на новые достижения. Сегодня продолжается реализация проекта Российской орбитальной станции, которую планируют запустить с космодрома «Восточный» в Амурской области. Разумеется, это событие окажется эффект и на развитие космической отрасли Хабаровского края.

Губернатор отметил, что Дальний Восток готов брать на себя большую роль во многих отраслях.

- Мы всегда говорим: на востоке России - ее будущее. Для этого у нас есть все условия, а с появлением межвузовского кампуса наши возможности намного расширятся. Здесь будут предусмотрены современные лаборатории, в том числе и для развития отечественной пилотируемой космонавтики.

В заключение губернатор получил из рук космонавта особенный подарок: фотографию столицы Хабаровского края, сделанную с борта МКС.