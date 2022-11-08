Глава Приамурья Василий Орлов: Благодаря победам в федеральных конкурсах мы привлекаем в регион финансирование на благоустройство

Парк в Свободном получил приз на всероссийском конкурсе. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В прошлом году Свободный Амурской области получил приз на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах. Проект парка выиграл федеральное финансирование. Сейчас парк благоустраивается, по словам главы Приамурья Василия Орлова, он должен быть готов к августу 2023 года.

Губернатор подчеркнул, что участие в федеральных конкурсах является хорошей возможностью привлечь в регион дополнительные средства на благоустройство.

«Муниципалитетам и профильным ведомствам нужно готовить качественные заявки для участия в конкурсе проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений на 2023 год. Благодаря победам в этом конкурсе мы привлекаем в регион дополнительное федеральное финансирование на благоустройство наших населенных пунктов. Этой возможностью нужно пользоваться активнее», - отметил Василий Орлов.

На реконструкцию парка в Свободном федеральные и региональные власти выделили 225 млн рублей. В нем оборудуют памп-трек, спортплощадки и детские зоны, танцплощадку, велодорожки и веревочный парк. Парк будет всесезонным, все эти активности будут востребованы и зимой.

Еще 332 млн рублей было выделено на реконструкцию центральной площади Свободного. Сегодня она готова более чем на 40%. Строители уже залили фундаменты, частично установили бордюры, оборудовали велосипедную дорожку, укладывают покрытие из тротуарной плитки. Главной особенностью площади станет сухой фонтан со светодиодной подсветкой. Василий Орлов поставил задачу завершить реконструкцию до конца августа будущего года.