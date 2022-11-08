Петр Бирюков: столичные причалы подготовили к зиме

Специалисты Комплекса городского хозяйства провели работы по подготовке столичных причалов к зиме Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Специалисты Комплекса городского хозяйства провели работы по подготовке столичных причалов к зиме, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«Все 44 пассажирских причала Москвы-реки подготовлены к зиме, в частности, проведена тщательная очистка и промывка лестничных сходов, гранитных покрытий и ограждений, - пояснил Петр Бирюков. - В межнавигационный период будет проводиться уборка снега, при необходимости - ремонтные работы по устранению дефектов после сезонной эксплуатации».

Заместитель мэра напомнил, что минувшим летом специалисты провели гидротехнические работы по очистке 33 городских причалов, в том числе 17 причалов Северного речного вокзала, и углублению дна еще трех.

«Работы велись с баржи, оборудованной краном для извлечения крупного бытового мусора, - отметил Петр Бирюков. - В сложных мероприятиях по углублению дна было задействовано судно, оснащенное специальным ковшом для подъема грунта и иловых отложений на борт».

Глава Комплекса городского хозяйства пояснил, что необходимость таких работ вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может привести к повреждению теплоходов и негативно повлиять на безопасность пассажирских перевозок.