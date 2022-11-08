Ликвидацию Ростуризма планируют завершить до 15 марта 2023 Фото: Иван ВИСЛОВ

Федеральное агентство по туризму должно быть ликвидировано до 15 марта 2023 года, следует из распоряжения правительства России.

Ответственным за упразднение ведомства назначено Министерство экономического развития. Сотрудники Ростуризма будут выполнять своих обязанности, в том числе связанные с ликвидацией агентства, до высвобождения в соответствии с законодательством, отмечается в документе.

Возглавит комиссию по ликвидации ведомства бывший заместитель руководителя Ростуризма Григорий Прокуронов, кроме того, в комиссию должны войти представители Минэкономразвития, Казначейства России, Росимущества и Росархива.

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Теперь все функции ведомства будут переданы Минэкономразвития. Такое решение было принято для совершенствования госуправления в туристической сфере.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал решение об упразднении Ростуризма. По его словам, за годы работы ведомству удалось много добиться. Говорить о том, что решение об упразднении является результатом неудовлетворительной работы ведомства, нельзя, считает он.