Аналитики заявили, что Россию ждет дефицит рабочих и инженеров в 2023 году Фото: REUTERS

В 2023 году Россия испытает ряд экономических проблем на фоне развития конфликта в Украине и антироссийских санкций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрошенных экспертов. По информации издания, сформированы три основные тенденции: : компании начнут больше экономить на сотрудниках, повысится спрос на синих воротничков, госструктуры расширят "экспансию" рыночных ниш и станут основными работодателями.

"По их мнению (экспертов), в 2023 году работодатели будут сокращать фонд оплаты труда за счет увольнения малопроизводительных сотрудников и перевода персонала на другие формы отношений, включая аренду, фриланс и самозанятость", - уточняет издание.

Также отмечается рост конкуренции в области найма рабочих и инженеров, что спровоцирует "кадровый голод" в стране по этому направлению.

Усугубится ситуация и в связи с "экономической экспансией" государства и аффилированных с ним структур. По мнению специалистов, центральный аппарат станет самым востребованным работодателем.

Минэкономразвития прогнозирует сокращение в экономике России в 2022 году, пишет РБК. Показатель к концу периода составит 2,9%, а в следующем сократится еще на 0,8%. На 2024–2025 годы министерство рассчитывает на рост ВВП до 2,6% в год.

При этом, ситуация в мировой экономике и баланс рисков в течение последних месяцев сместились в сторону более "жесткого" варианта развития событий, считает глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.