Пользователи Twitter усмотрели тайный умысел в обращении Зеленского к Нетаньяху

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Пользователи соцсети Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его публикацию, посчитав, что политик сделал ее , чтобы заручиться большей поддержкой Киева от Израиля.

В своем аккаунте Зеленский поздравил главу израильской партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху с победой его блока на выборах в кнессет

"Теперь вы можете воровать их деньги, думаю, вы уже достаточно украли у американцев", - написал Raul4Liberty.

"Не сомневаюсь, что вы потребовали деньги", - выразил свое мнение Davescottreal.

"... Хватит врать. Вы потребовали, чтобы они отправили вам оружие", - добавила JuliaPoems.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 8 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.