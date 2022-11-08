Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика8 ноября 2022 9:39

В Британии назвали условие для столкновения с Россией

Daily Mail: Сокращение военных расходов Британии грозит столкновением с Россией
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В Британии назвали условие для столкновения с Россией

В Британии назвали условие для столкновения с Россией

Фото: REUTERS

Сокращение расходов Великобритании на оборону увеличивает риск вооруженного столкновения с Россией, считает глава парламентского комитета по разведке и безопасности Джулиан Льюис.

Как заявил парламентарий в беседе с Daily Mail, правительство Великобритании не может позволить себе отказаться от планов по увеличению военных расходов до 3% ВВП, поскольку это будет расцениваться Владимиром Путиным «как признак слабости». По словам Льюиса, премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак призвал парламент и правительство увеличить расходы на оборону, чтобы сдержать возможную «агрессию со стороны России».

Парламентарий предупредил, что прямой конфликт с Москвой заставит Лондон направить все ресурсы на военные действия. По его мнению, в настоящее время лучше инвестировать в сдерживание, поскольку сейчас «самое неподходящее время для того, чтобы отступать от выполнения оборонных обязательств».