Лавров заявил, что Запад для сохранения лидерства дестабилизирует международные отношения

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Западные страны, ведомые США, стремясь сохранить лидерство, дестабилизируют международные отношения, Россия же вместе с другими государствами заинтересованы в справедливом миропорядке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Ситуация в мире остается очень напряженной. Главная причина - настойчивые попытки западного альянса США предотвратить окончательную потерю своего глобального лидерства в надежде и далее решать задачи своего развития за счет других членов международного сообщества", - отмечается в обращении Лаврова к участникам международной межпартийной конференции "Единой России" "Актуальные вопросы международной безопасности в условиях геополитической нестабильности".

Ранее Сергей Лавров заявил, что некоторые западные партнеры России в ООН не могут избавиться от привычки навязать свое доминирование на международной арене.

Также ранее глава МИД РФ отметил, что Россия избавляется от всех иллюзий насчет Запада. Страна самостоятельно справится с экономическими проблемами, возникшими из-за санкций, подчеркивал он.