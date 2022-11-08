Глава Приморья опубликовал видеообращение морпехов, участвующих в боях за Павловку

Морпехи из Приморья рассказали о тяжелых боях за Павловку в ДНР Фото: Дмитрий СТЕШИН

Военнослужащие 155-й гвардейской бригады морской пехоты и добровольческого отряда «Тигр» из Приморского края рассказали о наступлении на Павловку на Донецком направлении. Видеообращение бойцов опубликовал в Telegram глава Приморья Олег Кожемяко.

«Да, в Павловке бои идут тяжелые – есть потери, убитые, раненые. Но мы продолжаем давить противника, выполняем поставленную задачу. Продвигаемся, может не так быстро как хотелось бы, но идем вперед. Успехи есть», – говорит на видео морпех.

Напомним, ранее в соцсетях появилось обращение к главе Приморского края, якобы направленное бойцами 155-й бригады. Авторы письма заявляли, что в боях за село Павловка на Донецком направлении соединение якобы понесло крупные потери. Сам Кожемяко в беседе с KP.RU опроверг это сообщение, сославшись на информацию от командования. В Минобороны РФ уточнили, что потери морпехов за более чем десять дней наступления под Угледаром не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными.